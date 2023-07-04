عقل: كل 100 دينار تصرف على سيارة البنزين يقابلها 29 دينار تصرف على سيارة الكهرباء

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - دعا خبير النفط والطاقة هاشم عقل الحكومة إلى ضرورة دعم تجارة السيارات الكهربائية ما يوفر على الخزينة مبالغ تصل من 6.5 إلى 7 مليار دولار سنوياً من مستوردات نفط ومحروقات وقطع غيار سيارات.

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وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إن كل سيارة كهربائية تسير على شوارع المملكة توفر على الخزينة استهلاكها من البنزين وبالتالي تخفض من قيمة استيراد النفط المرتفع سنوياً والذي تُدفعه الخزينة.



وأضاف أن كل 100 دينار تصرف على سيارة البنزين يقابل 29 ديناراً فقط تصرف على سيارة الكهرباء، منوها أن دعم استيراد السيارات الكهربائية في المملكة فيه مصلحة عامة للحكومة والمواطن.



ووفقا لبيانات رسمية زادت نسبة التخليص على السيارات الكهربائية في أيار الماضي 58% من مجمل ما تم التخليص عليه من كافة أنواع السيارات.