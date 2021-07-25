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الأحد، 25-07-2021 10:54 ص

بريطانيا تشهد أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها على الإطلاق

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الوكيل الإخباري- قالت تقارير لأعضاء البرلمان البريطاني، إن الحكومة البريطانية ستتعرض لمخاطر مالية لعقود جراء إنفاقها 372 مليار جنيه إسترليني على جائحة كورونا.

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وقالت لجنة الحسابات العامة بالبرلمان البريطاني في تقريرين عن مواجهة حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لجائحة كوفيد-19، إنه يجب تعلم الدروس قبل تحقيق عام من المقرر إجراؤه في 2022.


ومن جهته، قال ميج هيلير، رئيس اللجنة "في ضوء المبالغ التي تم إنفاقها على تدابير مكافحة جائحة كورونا حتى الآن، على الحكومة أن تكون واضحة بشأن كيفية إدارة ذلك في المستقبل وخلال أي فترة زمنية".


وسلطت اللجنة الضوء على خسارة تقدر بنحو 26 مليار جنيه أسترليني من خلال عمليات تحايل وتخلف عن سداد قروض مًنحت للشركات لمساعدتها في مواجهة الجائحة، وذلك كمثال على المخاطر المالية المستمرة. وقالت اللجنة في تقرير ثان إن هناك أيضا "مستويات مرتفعة بشكل غير مقبول" من التبذير بسبب شراء 2.1 مليار قطعة من أدوات الحماية الشخصية غير المناسبة، بما يعادل أكثر من ملياري جنيه إسترليني من المال العام.


وقالت الحكومة البريطانية، إنه لم يثبت عدم صلاحية سوى 0.84% فقط من جميع أدوات الوقاية الشخصية للاستخدام، وإن لديها خطط لإعادة توظيف تلك الأدوات التي لا يمكن استخدامها في الخدمات الصحية.


المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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