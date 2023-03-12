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الأحد، 12-03-2023 12:12 م

بعد استئناف العلاقات مع السعودية .. الريال الإيراني يرتفع

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الوكيل الإخباري- عوض الريال الإيراني بعض الخسائر التي تكبدها خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل ارتفاعا في أعقاب اتفاق طهران والرياض على إعادة العلاقات الدبلوماسية.

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وبحسب موقع الصرف الأجنبي الإلكتروني "بونباست"، فقد سجل الريال 439 ألفا مقابل الدولار الواحد في السوق الحرة غير الرسمية مقارنة مع 477 ألفا.

وكان الريال الإيراني قد هبط إلى مستوى قياسي عند 601500 للدولار في أواخر فبراير الماضي.

لكن العملة الإيرانية عادت للارتفاع في مارس الجاري بعد تراجع التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني على ما يبدو، بالتزامن مع زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى إيران.

يذكر أن الريال الإيراني فقد نحو 30 في المائة من قيمته منذ اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد في سبتمبر.

وأعلنت الرياض وطهران، يوم الجمعة، أنهما ستعيدان فتح السفارات والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين وتنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني والاقتصادي المبرمة قبل أكثر من عقدين.

 

روسيا اليوم

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