السبت 08-10-2022
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بعد انخفاض الذهب .. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في المملكة

 
السبت، 08-10-2022 09:59 ص

بعد انخفاض الذهب .. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في المملكة

ليرة


الوكيل الإخباري- أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب انخفض بمقدار 25 دولار حيث وصل سعر الأونصة عالمياً 1695 دولارا أما محلياً بلغ سعرها 1275 ديناراً .اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة شهد انخفاضاً بمقدار نصف دينار للغرام في الأسواق المحلية فقد بلغ سعر الليرة الإنجليزي 280 دينارا والرشادي 246 دينارا.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم السبت في الأسواق المحلية 50 قرشاً ، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 34.90 دينارا  وعيار 24 عند 41.0 دينارا وعيار 18 عند 31.20 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

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