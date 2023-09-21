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الخميس، 21-09-2023 09:04 ص

بعد تثبيت الفائدة .. تراجع على أسعار النفط اليوم

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بعد أن سجلت أكبر انخفاض خلال شهر في الجلسة السابقة، إذ محت توقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أثر انخفاض مخزونات الخام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني 67 سنتاً أو 0.72% إلى 92.86 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتاً أو 0.79% إلى 88.95 دولار وهو أدنى مستوى منذ 14 أيلول.

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وأبقى البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة، وتمسك في الوقت نفسه بسياسة التشديد، مما يعني أن هناك زيادة متوقعة في أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي.


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