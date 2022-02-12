بعد موجة هبوط.. قفزة مفاجئة بأسعار الذهب في مصر

الوكيل الاخباري- بعد موجة من الهبوط، قفزت أسعار الذهب بشكل مفاجئ في مصر، مع اتجاه السوق إلى إغلاق تعاملات الجمعة. حيث ارتفع سعر الغرام بقيمة 12 جنيها، وذلك نتيجة تحرك أسعار الذهب العالمية إلى مستويات مرتفعة بسبب بيانات اقتصادية سلبية، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب بوصفه ملاذا آمنا.



وفق شعبة الذهب، فقد سجل غرام الذهب عيار 18 مستوى 696 جنيها، وسجل عيار 21 مستوى 812 جنيها، كما سجل عيار 24 نحو 928 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6496 جنيها، وسجلت أونصة الذهب مستوى 1858 دولارا.



وزاد الطلب على الذهب بعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية مع إعلان بيانات التضخم والتي كشفت استمرار صعود أسعار المستهلكين بصورة كبيرة في الولايات المتحدة الأميركية. وكان من المتوقع أن تؤدي قراءة التضخم إلى رفع أسعارالذهب كأداة تحوط، لكن توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية سوف تزيد تكلفة الفرصة البديلة للمعدن الذي لا يدر فائدة.

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