بعد وفاة الملكة إليزابيث ... عملات هذه الدول سيتغير شكلها - أسماء

الوكيل الإخباري - عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، من المتوقع إجراء تغييرات على شكل العملات الورقية والمعدنية، في الدول الخاضعة للتاج البريطاني، والتي تميزت عملاتها بوجوه ملوك بريطانيا.

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ومن المتوقع أن يغير شكل عملات بريطانيا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وجاميكا، وأموال البنك المركزي لشرق الكاريبي، وباقي دول الكومنولث، لتحمل وجه الملك تشارلز، خليفة الملكة الراحلة.



وأصدر بنك إنجلترا بيانا أكد فيه أن الأوراق النقدية التي تحتوى على صور الملكة إليزابيث الثانية ستظل عملة قانونية بعد وفاتها، وأنه سيُصدر إعلانا آخر بشأن الأوراق النقدية الحالية بعد انتهاء فترة الحداد.



ومن المقرر أن تحمل الأوراق النقدية بفئاتها المختلفة في بريطانيا، صورة الملك الجديد، واستبدال القديمة، بشكل تدريجي.( سكاي نيوز )