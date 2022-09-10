السبت 10-09-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

تحذير للمواطنين بعد قرار تعديل نسبة تظليل زجاج السيارات بالاردن

مدير المؤسسة التعاونية يفتتح مقر جمعية درب الأردن

قصة معلم اردني ضجت بها مواقع التواصل - صور

الدفاع المدني: التعامل مع 1022 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

وزير الأشغال: 90 مشروعا مدرسيا قيد التنفيذ

بعد وفاة الملكة إليزابيث ... عملات هذه الدول سيتغير شكلها - أسماء

جدري القرود.. لا إصابات جديدة في الأردن ورصده عبر الحدود صعب

نقيب الألبسة: تخفيضات على الصيفي تصل إلى 70%

الفيدرالي الأمريكي : رفع الفائدة مستمر حتى 2023

 
السبت، 10-09-2022 02:40 م

بعد وفاة الملكة إليزابيث ... عملات هذه الدول سيتغير شكلها - أسماء

عغغغغغغ


الوكيل الإخباري - عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، من المتوقع إجراء تغييرات على شكل العملات الورقية والمعدنية، في الدول الخاضعة للتاج البريطاني، والتي تميزت عملاتها بوجوه ملوك بريطانيا.

اضافة اعلان


ومن المتوقع أن يغير شكل عملات بريطانيا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وجاميكا، وأموال البنك المركزي لشرق الكاريبي، وباقي دول الكومنولث، لتحمل وجه الملك تشارلز، خليفة الملكة الراحلة.


وأصدر بنك إنجلترا بيانا أكد فيه أن الأوراق النقدية التي تحتوى على صور الملكة إليزابيث الثانية ستظل عملة قانونية بعد وفاتها، وأنه سيُصدر إعلانا آخر بشأن الأوراق النقدية الحالية بعد انتهاء فترة الحداد.


ومن المقرر أن تحمل الأوراق النقدية بفئاتها المختلفة في بريطانيا، صورة الملك الجديد، واستبدال القديمة، بشكل تدريجي.( سكاي نيوز )


إقرأ ايضا
1654789526981

مبلغ ضخم تحتاجه أوكرانيا لإعادة الإعمار بسبب الحرب

2022_09_10_02_31_41

مستثمرو المناطق الحرّة الأردنيّة يبحثون مطالبهم الثلاثاء

253146740_259496242888432_2337217415576909708_n

الهيئة العامة لصناعة عمان تقر التقريرين الاداري والمالي لعام 2021

image

بتكوين تسجل أكبر ارتفاع لها منذ تموز الماضي

عت

الفيدرالي الأمريكي : رفع الفائدة مستمر حتى 2023

لالالالالالا

الأسهم الأميركية ترتفع لأول أسبوع منذ منتصف آب

أخبار متعلقة
1640603912_370_624359_electric

خطة بـ 130 مليار جنيه إسترليني لتثبيت فواتير الكهرباء في بريطانيا

6312d1c74c59b75338752a9c

المصانع البريطانية تواجه خطر الإغلاق بسبب أسعار الكهرباء

1661506711650

بريطانيا: شراء المنازل تحتاج أكثر من 12 ألف استرليني إضافية لمواكبة الأسعار

629fc11056a17

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار

لللللللل

بريطانيا: ارتفاع التضخم لأعلى مستوى منذ 40 عاماً

1539689755265778800

البطالة في بريطانيا قرب أدنى مستوى منذ نصف قرن