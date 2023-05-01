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الإثنين، 01-05-2023 01:47 م

بنك جي بي مورغان يستحوذ على جميع ودائع فيرست ريبابليك

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا، إن المنظمين سيطروا على بنك فيرست ريبابليك، بعد فشل صفقة إنقاذ كان يتم إعدادها خلال اليومين السابقين.

يعتبر هذا الانهيار ثالث انهيار لبنك أميركي كبير منذ آذار لهذا العام.

وعينت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع جهة استلام لـ بنك فيرست ريبابليك.

وقالت إنها قبلت عرضاً من بنك جي بي مورغان وغيره لضمان جميع الودائع، بما في ذلك الودائع غير المؤمنة ، و "جميع أصول" البنك.

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ومنذ الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي في آذار، تركز الاهتمام على بنك فيرست ريبابلي باعتباره الحلقة الأضعف في النظام المصرفي الأميركي في الوقت الحالي.

كان بنك فيرست ريبابليك مقرضاً متخصصاً في كاليفورنيا، حيث ركز البنك على خدمة الأميركيين الأغنياء، وإغرائهم برهون عقارية منخفضة السعر مقابل وضع نقودهم كودائع في البنك. ( CNBC)


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