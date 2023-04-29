إفلاس متوقع لثالث بنك في أميركا

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السبت، 29-04-2023 03:34 م

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الوكيل الإخباري - سجل سعر أسهم مصرف "فيرست ريبابليك" الأمريكي انخفاضا جديدا في بورصة نيويورك بينما تضاعفت الشائعات عن استراتيجية أو خطة لإنقاذه لم تتحقق حتى الآن.

وتراجع سعر سهم المصرف الذي كان الرابع عشر بين أكبر بنوك الولايات المتحدة بحجم الأصول في 2022، بنسبة 43 %  في وول ستريت وبلغ 3,51 دولارات بعدما علّق تداوله مرات عدة خلال الجلسة بسبب تقلبات كبيرة.

وبذلك، تقدر قيمة المصرف ب654 مليون دولار بينما كانت تبلغ 20 مليار دولار مطلع العام وأكثر من 40 مليارا في ذروتها في نوفمبر 2021.

وأسس "فيرست بنك" في 1985 ومقره في سان فرانسيسكو ولديه في المقام الأول فروع في كاليفورنيا ومدن الساحل الشرقي ويخدم عملاء أثرياء.

لكن مصيره يبدو غير واضح بعد فشله مع مصرفين آخرين في مارس.

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