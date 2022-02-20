بورصة الكويت : نتوقع إدراج شركات عائلية في السوق العام الجاري

الوكيل الاخباري- قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، محمد العصيمي، إنه من التوقع أن يرتفع عدد صناع السوق إلى 8 شركات من 5 شركات في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يساهم في زيادة التداولات.



وأضاف أن البورصة الكويتية لديها فريق متخصص قام العام الماضي بالتواصل مع 60 شركة تجارية وعائلية، مشيرا إلى أن نسبة الردود الإيجابية وصلت لـ 50%.



وتوقع إدراج بعض الشركات العائلية خلال العام الجاري، كما أن هناك شركات عائلية تعيد هيكلة استثماراتها بحيث تستطيع الاكتتاب والإدراج خلال العامين القادمين.



وأكد أن قواعد الإدراج مرنة، وتم تكييفها لخدمة نوعين من الشركات، وهما الشركات العائلية وشركات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

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