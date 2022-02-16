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الأربعاء، 16-02-2022 10:24 ص

أسهم علم تقفز 30% في بداية تداولاتها بالسوق السعودية

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الوكيل الاخباري- تصدر سهم شركة علم، ارتفاعات سوق الأسهم السعودية الرئيسية، في أول أيام تداوله، اليوم الأربعاء، مرتفعاً بالحد الأقصى بنسبة 30% ليصل إلى 166.4 ريال، بقيمة تداول تجاوزت 237.77 مليون ريال، وذلك بعد مرور ساعة من بداية التداولات.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "تاسي" بنسبة 1% عند مستوى 12,481.24 نقطة، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار ريال.

وبدأ إدراج وتداول أسهم شركة علم في سوق السعودية الرئيسية برمز تداول 7203 وبالرمز الدولي SA15GG53GHH3 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية بنسبة 30% انخفاضاً أو ارتفاعاً، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند بنسبة 10% انخفاضاً أو ارتفاعاً.

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