بيتكوين ينخفض 14 % ليصل إلى 34 ألف دولار

الوكيل الإخباري - أفادت بيانات التداول، السبت، بأن سعر عملة بيتكوين انخفض بأكثر من 14 في المئة خلال يوم، ليصل إلى حد 34 ألف دولار.

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في أكبر منصة تداول من حيث حجم التداول "بينانس"، انخفض بيتكوين 14.52 في المئة حتى 34 ألف و423 دولار، بحسب ما كانت عليه الحال في الساعة 00:10 بتوقيت موسكو.



وبحسب بوابة "كوين ماركت كاب" التي تقوم بحساب متوسط السعر في أكثر من 20 منصة تداول، انخفض بيتكوين بـ14.34 في المئة حتى 34 ألف و509 دولار.



هذا ووصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في 14 أبريل، إلى 64،854 دولار، وبعد الوصول إلى هذا الرقم القياسي، انخفضت قيمة العملة المشفرة 2.1 مرة.



كما وهبطت "إثريوم"، وهي العملة المرتبطة بشبكة سلسلة كتل "إثريوم"، نحو 15 في المئة إلى 2875.36 دولار.

سبوتنيك عربي