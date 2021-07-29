تأسيس صندوق استثماري بـ 15 مليار دولار في السعودية

الوكيل الإخباري- أعلن نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، هيثم العوهلي، عن شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لإطلاق صندوق بقيمة 15 مليار دولار للاستثمار في التقنية.



وبين العوهلي، أن مشغلي الصندوق سيستثمرون خارجيا ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار في البنية التحتية الرقمية والبنية التحتية للألياف وشبكات الإنترنت وخدمة الـ 5G.

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وأشار العوهلي، خلال جلسة أعمال المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، إلى وجود 13 ألف مركز طاقة شمسية يعتمد على الـ 5G لتطبيق الخدمة، مع عشرة ملايين عداد ذكي في البلاد.



وقال "سنتحول في السعودية إلى اقتصاد مبني على التقنية والمعلومات والقدرات والمهارات، وسيعود بنتائج إيجابية مع استثمارات ضخمة من أكثر من عشرة آلاف منشأة صناعية بقيمة 25 مليار دولار".



وأوضح العوهلي، أنه من المتوقع وصول الاستثمار في التقنية الصناعية الرابعة إلى 200 مليار دولار في البلاد، وتخفيف التكاليف للقطاع الصناعي خلال 10 أعوام، فضلا عن قطاع التجزئة والقطاع الصحي والمدن الذكية، إذ ستتجاوز الأرقام ذلك كثيرا.

المصدر: روسيا اليوم