أكبر الاقتصادات العربية في 2021

الوكيل الإخباري- نشرت مصادر إعلام أمريكية تصنيفا لأقوى الاقتصادات العربية للعام 2021، حيث احتلت السعودية المركز الأول في التصنيف.

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ووفقا للتقرير الذي نشرته المصادر، فقد احتلت السعودية الصدارة، وسط توقعات بوصول ناتجها المحلي الإجمالي للبلاد بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية 2021.

فيما جاءت الإمارات في المركز الثاني، مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي للبلاد في 2021 مستوى عند 401.5 مليار دولار، تليها مصر، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار.



واللافت في التقرير، أن الإمارات تقدمت في 2021 مركزا واحدا عن تصنيفها للعام الماضي، وتقدمت الإمارات على مصر في تصنيف العام الجاري.



وتراجعت مصر مركزا واحدا إلى المرتبة الثالثة عربيا هذا العام، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي للبلاد إلى 394.3 مليار دولار مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.



وجاءت في المرتبة الرابعة للعام 2021 العراق، بتوقعات وصول ناتجه المحلي الإجمالي للبلاد إلى 190.7 مليار دولار، فيما جاءت قطر في المرتبة الخامسة، حيث سيبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 166 مليار دولار هذا العام.

المصدر: روسيا اليوم