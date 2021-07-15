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الخميس، 15-07-2021 12:51 م

صندوق الاستثمارات السعودي وكوسكو الصينية يشتريان حصة تبلغ 21.2% في محطة بوابة البحر الأحمر

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الوكيل الإخباري- أتم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة "كوسكو شيبنغ بورتس" الصينية صفقة لشراء حصة مجمعة تبلغ 21.2% في شركة محطة بوابة البحر الأحمر من الشركة السعودية للخدمات الصناعية.

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وقالت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) في بيان، إنها ستتلقى مبالغ إجمالية بقيمة 556.5 مليون ريال (148 مليون دولار) من الصفقة، مشيرة إلى أن المبالغ ستدعم الأهداف الاستراتيجية للشركة بتعزيز عوائد المساهمين وتحسين محفظتها.

 

وأضاف البيان، أن شركة "لوجي بوينت" السعودية، قامت أيضا بتصفية 4% من حصتها المباشرة في المحطة وستتلقى مبالغ إجمالية قدرها 105 ملايين ريال.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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