تحديات أمام مشروع تصدير الغاز من كردستان إلى أوروبا

الوكيل الاخباري- يواجه مشروع تصدير الغاز من إقليم كردستان إلى أوروبا عبر تركيا، جملة تحديات داخلية وخارجية، في ظل استقطاب محلي وإقليمي واسع.



وبدأت السلطات الكردية في الإقليم قبل أيام حراكًا ملحوظًا للدفع بهذا المشروع إلى الواجهة، بعد تعثر صادرات الغاز الأوكرانية إلى أوروبا، ما يجعل الطريق سالكًا أمام هذا المسار، خاصة أن تركيا ستكون هي بوّابة عبور هذا الأنبوب.



وأطلقت أنقرة قبل أيام عمليات عسكرية واسعة شمال العراق، أطلق عليها ”قفل المخلب“، رآها متابعون ومراقبون، بأنها تأتي لتأمين المناطق المفترضة لإنشاء أنابيب الغاز الجديدة.

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