الأربعاء 28-09-2022
الوكيل الاخباري

إصابتان في هجوم للمستوطنين على قرية مادما جنوب نابلس

تحذير من موجة حر شديدة تضرب مصر

خبير أفاعي: المبيدات الحشرية لا تقتل الأفاعي والعقارب

بالفيديو.. تشييع مهيب لشهداء جنين

ارتفاع اسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الاردن اليوم

الافاعي تعلّق الدوام بمدرسة في عمّان

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

إغلاق جزئي لشارعي الأقصى والأردن اعتباراً من الليلة - تفاصيل

طبيبة أردنية توجه نصائح هامة للتعامل مع الكلاب الضالة

وزارة العمل: ضبط 2218 مخالفة منذ بداية العام

 
الأربعاء، 28-09-2022 02:08 م

تحذير .. برنامج خبيث يتخفى ويستهدف بطاقات الائتمان

سيشبلر


الوكيل الإخباري - أفادت تقارير تقنية بانتشار برنامج "خبيث" شديدة الخطورة يستهدف بشكل رئيسي بطاقات الائتمان ومحافظ العملات الرقمية.

اضافة اعلان


(وErbium) هو اسم البرنامج الذي يستخدم في سرقة المعلومات الخاصة بكلمات المرور ومعلومات بطاقات الائتمان وملفات تعريف الارتباط ومحافظ العملات المشفرة.


وأشار تقرير لموقع "ديجيتال تريندز" المتخصص بالأخبار التقنية، إلى أن (Erbium)، رغم انتشاره على نطاق صغير في الوقت الحاضر، إلا أنه يتمتع بقدرات "مخيفة".

وبمقدور البرنامج الذي اكتشفته شركة Cyfirma للأمن السيبراني لأول مرة في أغسطس الماضي، سرقة البيانات المسجلة على متصفحات الإنترنت مثل بيانات الملء التلقائي لكلمات المرور وعناوين البريد الإلكتروني.


كذلك يستهدف البرنامج مستخدمي العملات المشفرة من خلال سرقة البيانات من محافظهم طالما تم تثبيتها كملحق للمتصفح. ( سكاي نيوز

إقرأ ايضا
يييييي

لبنان يخفض سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار

216594

تراجع اليورو أمام الدولار

1664368374737

بروتوكول تعاون بين تجارة عمان والاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين

720221321558123924848

ارتفاع اسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الاردن اليوم

448298

اليوان الصيني يهبط لأدنى مستوى منذ 14 عاما

P1-BU693_LIONDO_M_20150826010433

انخفاض حاد بالأسواق المالية الآسيوية

أخبار متعلقة
image

ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت

image

بتكوين تسجل أكبر ارتفاع لها منذ تموز الماضي

201865

بيتكوين تهبط