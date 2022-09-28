تحذير .. برنامج خبيث يتخفى ويستهدف بطاقات الائتمان

الوكيل الإخباري - أفادت تقارير تقنية بانتشار برنامج "خبيث" شديدة الخطورة يستهدف بشكل رئيسي بطاقات الائتمان ومحافظ العملات الرقمية.

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(وErbium) هو اسم البرنامج الذي يستخدم في سرقة المعلومات الخاصة بكلمات المرور ومعلومات بطاقات الائتمان وملفات تعريف الارتباط ومحافظ العملات المشفرة.



وأشار تقرير لموقع "ديجيتال تريندز" المتخصص بالأخبار التقنية، إلى أن (Erbium)، رغم انتشاره على نطاق صغير في الوقت الحاضر، إلا أنه يتمتع بقدرات "مخيفة".



وبمقدور البرنامج الذي اكتشفته شركة Cyfirma للأمن السيبراني لأول مرة في أغسطس الماضي، سرقة البيانات المسجلة على متصفحات الإنترنت مثل بيانات الملء التلقائي لكلمات المرور وعناوين البريد الإلكتروني.



كذلك يستهدف البرنامج مستخدمي العملات المشفرة من خلال سرقة البيانات من محافظهم طالما تم تثبيتها كملحق للمتصفح. ( سكاي نيوز )