ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت

الوكيل الإخباري - أفادت إحصائية نشرتها الأمم المتحدة، الجمعة، بأن ثلث سكان العالم ما يزالون من دون اتصال بشبكة الإنترنت، وسط تباطؤ في وتيرة الاتصالات الجديدة.

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وقال الاتحاد الدولي للاتصالات في بيان: "يستخدم الآن حوالى 5.3 مليارات شخص حول العالم الإنترنت، وبينما لا يزال النمو مشجعا ويشير الاتجاه إلى أنه في غياب استثمارات جديدة في البنية التحتية وزخم جديد لاستقطاب مهارات رقمية جديدة، فإن فرص ربط كل سكان العالم بحلول عام 2030 تتراجع بشكل متزايد".



وفيما لا يزال 2.7 مليار شخص غير قادرين على الوصول للإنترنت هذا العام، فقد كان عددهم 3 مليارات في 2021 و3.6 مليارات عام 2019. ( سكاي نيوز )