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الخميس، 27-05-2021 05:36 م

تراجع أسعار الذهب عالميا

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 الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار الذهب في السوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، لتبتعد قليلا عن أعلى مستوى في 4 أشهر، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح، بالإضافة إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، قبل صدور بيانات نمو الاقتصاد الأكبر في العالم خلال الربع الأول من هذا العام، بحسب وول ستريت جورنال.
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وتراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1,892.20 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,896.31 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,903.69 دولار.

 




 

 


 

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