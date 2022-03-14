تراجع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار الذهب في السوق الأميركية العالمية، نحو 1.5 بالمئة خلال تعاملات سوق "وول ستريت" اليوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني.

اضافة اعلان



وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، جاء التراجع بفعل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأعلى مستوى في ثلاث سنوات، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، من المتوقع أن يشهد أول زيادة في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية منذ عام 2018 .



وانخفضت أسعار معدن الذهب اليوم إلى 1959.77 دولار للأونصة، من مستوى إغلاق تعاملات يوم الجمعة عند 1988.10 دولار، بينما سجلت أعلى مستوى عند 1990.26 دولار للأونصة.

بترا