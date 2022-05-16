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الإثنين، 16-05-2022 07:34 ص

تراجع أسعار النفط عالميا

نفط5


الوكيل الإخباري -تراجعت أسعار النفط، الاثنين، متخلية عن مكاسبها السابقة مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع الأسعار في الجلسة السابقة.

لكن مخاوف تلوح في الأفق بشأن المعروض في الأسواق العالمية مع استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على الواردات من روسيا.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 110.91 دولار للبرميل في الساعة 01:37 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 109.89 دولار للبرميل.


وارتفع الخامان القياسيان، اللذان قفزا نحو أربعة في المئة يوم الجمعة الماضي، في وقت سابق بأكثر من دولار واحد للبرميل مع وصول خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياته منذ 28 مارس إلى 111.71 دولار.


وقال أربعة دبلوماسيين ومسؤولين يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يهدف إلى الاتفاق على حظر تدريجي للنفط الروسي هذا الشهر على الرغم من المخاوف بشأن الإمدادات في أوروبا الشرقية، رافضا اقتراحات بالتأجيل أو التخفيف.


وفرضت موسكو في الأسبوع الماضي عقوبات على عدة شركات أوروبية للطاقة مما تسبب في مخاوف بشأن الإمدادات.

 

سكاي نيوز


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