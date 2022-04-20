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الأربعاء، 20-04-2022 02:20 م

اليابان تعتزم شراء النفط الخليجي بدل الروسي

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الوكيل الاخباري- قال رئيس ”إينيوس هولدنغز“ تسوتومو سوجيموري، اليوم الأربعاء، إن أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان لا تعتزم شراء الخام الروسي قبل انتهاء جميع المشاكل المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، وإنها ستشتري إمدادات بديلة من الشرق الأوسط، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وأضاف رئيس الشركة في تصريحات للصحفيين: ”في الوقت الراهن، نعتزم الحصول على بدائل (للخام الروسي) من شركاء تجاريين حاليين مثل السعودية وأبوظبي والكويت، لكننا سنواصل جهودنا لتنويع مصادرنا لخفض الاعتماد على الشرق الأوسط في المستقبل“.

وكان سوجيموري أعلن أمس الثلاثاء، أن الشركة توقفت عن شراء النفط الخام الروسي، إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا، لكنه أشار في مؤتمر صحفي إلى أن إمدادات النفط الروسي التي تعاقدت عليها الشركة قبل الغزو في شباط/ فبراير الماضي، من المتوقع أن تستمر في الوصول إلى اليابان حتى شهر نيسان/ أبريل تقريبا.

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ارم

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