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الأربعاء، 27-10-2021 03:03 م

تراجع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

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الوكيل الاخباري- تراجع الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، أمام الين الياباني خلال الجلسة الآسيوية في بورصة وول ستريت.

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وشهد الدولار ارتداده للجلسة الرابعة في ست جلسات من الأعلى له منذ السادس من تشرين الثاني عام 2017 وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم.


وفي تمام الساعة 07:16 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09 بالمئة إلى مستويات114.03 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 114.13 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 113.93 بينما حقق الأعلى له عند 114.22.

 

المصدر: بترا

 

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