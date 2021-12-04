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السبت، 04-12-2021 01:04 م

تراجع عملة بتكوين اكثر من ٢٠٪

بتكوين


الوكيل الإخباري-انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بأكثر من 20 بالمئة، اليوم السبت، وسط تراجع في قطاع العملات المشفرة بوجه عام.

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وذكرت وكالة بلومبرج الاميركية للأنباء، اليوم، ان قيمة البيتكوين تراجعت إلى حوالي 296ر42 دولار في سنغافورة، وتراجعت كذلك قيمة "إيثر"، ثاني أكبر العملات المشفرة تداولا، بنسبة 4ر17 في المئة، قبل أن تعوض بعضا من خسائرها.


يشار إلى ان كل هبوط بأسعار العملة الرقمية يثير أسئلة حول مدى سوء التداعيات، حيث أن تأثيرات هبوط الأسعار تتجاوز مساندي العملة الذين يرون أن عملة البيتكوين تمثل مستقبل التمويل.

 

بترا

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