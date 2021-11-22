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الإثنين، 22-11-2021 04:13 م

تراجع اليورو في السوق الأميركية العالمية

m-68-تراجع-اليورو-في-السوق-الأميركية-العالمية


الوكيل الإخباري-تراجع اليورو بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الاثنين، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأميركي، على وشك ملامسة أدنى مستوى في 16 شهرا، والمسجل في وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة.

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ويأتي التراجع تحت ضغط تجدد مخاوف انتشار فيروس كورونا في أوروبا ولجوء الحكومات من جديد إلى فرض قيود الإغلاق، ما يهدد تعافي وتيرة الاقتصاد في منطقة اليورو الأوروبية وانعكاساته على السوق العالمية.


وبحسب "وول ستريت جورنال"، انخفض اليورو مقابل الدولار قرابة 3ر0 بالمئة إلى 1260ر1 دولار، من سعر افتتاح تعاملات، اليوم، عند 1291ر1 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 1291ر1 دولار.

 

بترا 

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