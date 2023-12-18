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الإثنين، 18-12-2023 01:54 م

تراجع معظم البورصات الآسيوية

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الوكيل الاخباري- تراجعت مؤشرات معظم البورصات في آسيا، اليوم الاثنين، حيث أدى تجدد بيع أسهم العقارات إلى انخفاض الأسهم الصينية.

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وخسر مؤشر "نيكاي 225" الياباني 0.8 بالمائة مسجلا 32708.35 نقطة، في حين ارتفع الدولار مقابل الين الياباني وباتت قيمة الدولار الواحد 142.20 ين.

وأدى تجدد بيع أسهم العقارات إلى انخفاض الأسهم الصينية. وخسر مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 0.9 بالمائة إلى 16633.98، وانخفض مؤشر (شنغهاي المركب) 0.1 بالمائة إلى 2938.79.

في أماكن أخرى بآسيا، انخفض مؤشر (إس آند بي/ إيه إس إكس 200) الأسترالي بنسبة 0.3 بالمائة إلى 7420.30.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 0.2 بالمائة إلى 2,569.40 نقطة، بينما انخفض مؤشر (سيت) في بانكوك بنسبة 0.2 بالمائة.

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