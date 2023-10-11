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الأربعاء، 11-10-2023 09:38 ص

ترقب لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم وتراجع توقعات رفع الفائدة

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الوكيل الإخباري - ظل الدولار مستقراً مقابل عملات رئيسة أخرى بعد أن توقف عن الارتفاع في أعقاب تحول طفيف إلى لهجة أهدأ من جانب مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

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وشهدت الجلسة الآسيوية تحركات محدودة مع ترقب المتعاملين لمزيد من التصريحات من مجلس الاحتياطي ومحضر اجتماع المجلس الذي يصدر اليوم الأربعاء، وبيانات التضخم الأمريكية غداً الخميس، للحصول على مزيد من الدلائل حول اتجاه أسعار الفائدة.


وسجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أعلى مستويين في أسبوع قبل التراجع إلى مستوى مستقر عند 0.6411 دولار و0.6015 دولار على الترتيب.


وسجل الجنيه الإسترليني 1.2224 دولار واليورو 1.0561 دولار خلال التعاملات أمس، في تداولات مستقرة على نطاق واسع.


وانخفض الين قليلا متخلياً عن بعض مكاسبه الصغيرة، إذ دعم التوتر في الشرق الأوسط الإقبال على أصول الملاذات الآمنة. ونزل خلال التعاملات 0.1% إلى 147.7 للدولار. الاقتصادية

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