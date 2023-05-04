تركيا تعلن عن اكتشاف نفطي ضخم

الوكيل الإخباري -
أعلنت مؤسسة البترول التركية كشف نفطي جديد بإقليم شرناق يحتوي على مليار برميل، في أكبر اكتشاف نفطي بري.اضافة اعلان
وذكرت المؤسسة أنها حفرت على عمق 2771 مترا حتى الآن وعثرت على مخزون من النفط الخفيف مع وجود آفاق استكشافية أخرى في المنطقة.
وأضافت أن البئر، التي تسمى "آيبوكه يالجين-1"، تقع على بعد 20 كيلومترا إلى الشمال الغربي من قضاء جزرا بالإقليم وتنتج حاليا حوالي 10000 برميل من النفط يوميا.
وقالت شركة النفط الحكومية إنها ستحفر آبارا تقييمية متتالية في المنطقة وستضع خطة لتطوير الحقل بالكامل بحلول نهاية العام، وإنها حددت مستهدف الإنتاج عند 10.000 برميل يوميا، أي أكثر من ضعف الانتاج. ( سكاي نيوز
)