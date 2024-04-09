تعرف على آخر تصنيف لأثرياء العالم لعام 2024

الوكيل الاخباري - شهد الأثرياء في العالم عاما استثنائيا، حيث أدرجت فوربس 2781 مليارديرا حول العالم، وهو رقم غير مسبوق، ضمن قائمة أثرياء العالم لعام 2024، ما يمثل ارتفاعا بنحو 141 مليارديرا مقارنة بعام 2023، وبنحو 26 مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في عام 2021.



وقالت مجلة فوربس الشرق الأوسط، إنه نمت ثروات الأثرياء أكثر من أي وقت مضى، إذ سجلت الثروة المجمعة 14.2 تريليون دولار، بزيادة تريليوني دولار مقارنة بالعام السابق، وبارتفاع 1.1 تريليون دولار مقارنة بالقيمة القياسية السابقة، المسجلة أيضًا في عام 2021.



واحتفظ الأثرياء في المراكز الأولى ضمن التصنيف بالغالبية العظمى من الثروات.



وينتمي 14 شخصا إلى نادي الـ 100 مليار دولار، مقارنة بشخص واحد فقط (جيف بيزوس) قبل أربع سنوات مضت، وبلغ إجمالي ثروات هذه القلة المحظوظة تريليوني دولار، ما يعني أن 0.5% فقط من أثرياء العالم البالغ عددهم 2781 شخصا يملكون 14% من إجمالي ثروات المليارديرات.



وتربع قطب السلع الفاخرة الفرنسي برنار أرنو على عرش قائمة فوربس لأثرياء العالم لعام 2024 للسنة الثانية على التوالي، إذ تقدر ثروته بنحو 233 مليار دولار، بزيادة 22 مليار دولار على أساس سنوي. وتُعزى الزيادة إلى تسجيل إمبراطوريته LVMH، التي تضم علامات تجارية من بينها لويس فويتون وتيفاني آند كو وسيفورا، عاما قياسيا آخر.



وجاء إيلون ماسك، الذي تقدر ثروته بـ 195 مليار دولار، في المركز الثاني على القائمة بفارق 38 مليار دولار عن أرنو.



وفي المركز الثالث، حل جيف بيزوس، مؤسس أمازون، الذي تقدر ثروته بـ194 مليار دولار. اعتمدت فوربس أسعار الأسهم وأسعار الصرف في 8 مارس/آذار 2024 لإعداد تصنيف هذا العام.



شهد ثلثا مليارديرات العام ارتفاعا في ثرواتهم مقارنة بالعام السابق.



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وكان مارك زوكربيرغ الرابح الأكبر من حيث القيمة المطلقة بالدولار، إذ قفزت ثروته بنحو 116.2 مليار دولار في عام واحد، بفضل سهم ميتا الذي تضاعف ثلاث مرات تقريبا وسط عمليات تسريح العمال لخفض التكاليف والرهانات الكبيرة على الذكاء الصناعي والميتافيرس.



ويحتل زوك المركز الرابع في تصنيف فوربس لعام 2024، بثروة تقدر بنحو 177 مليار دولار، وهي أعلى قيمة يحققها على الإطلاق.



ويأتي لاري إليسون، الشريك المؤسس لـ Oracle الذي تقدر ثروته بنحو 141 مليار دولار، في المركز الخامس.