الأحد 07-04-2024
الوكيل الاخباري
 

ما حكم صيام ستة شوال إذا كان رمضان تسعة وعشرين يوماً؟ .. الإفتاء تجيب

تعرف على سعر البطيخ في السوق المركزي

إصابة 3 فلسطينيين بجروح خطيرة بنيران الاحتلال بالضفة الغربية

بيان هام من بلدية إربد للمواطنين: الاستفتاء المتداول حول أدائها هدفه الاساءة

سياسي إسرائيلي يتوقع عدم إمكانية إسرائيل بقطع شوط في المفاوضات

إعلام إسرائيلي: 100 ألف مستوطن ما زالوا مهجرين من منازلهم

توقعات بإجراء أول خفض للفائدة من الفيدرالي الأمريكي بهذا الموعد

إسرائيل تقصف مواقع لحزب الله في بعلبك

6 أيام في البئر.. آخر تطورات حادثة الشاب "ريان المصري"

قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات بالضفة وتعتقل أسيرة محررة

الأحد، 07-04-2024 08:58 ص

ثروة زوكربيرغ تتخطى إيلون ماسك لأول مرة منذ 2020

2379336-1665591033

الوكيل الإخباري - تخطى مارك زوكربيرغ إيلون ماسك ليصبح ثالث أغنى شخص في العالم، وهي المرة الأولى منذ عام 2020 التي يأتي فيها المليارديران المتنافسان في هذه المراكز.

وهبط ترتيب إيلون ماسك، الذي احتل المرتبة الأولى على مؤشر بلومبرغ للمليارديرات في أوائل مارس، إلى المركز الرابع بعد أن ذكرت رويترز أن شركة "تسلا" ألغت خططاً لصناعة سيارة أقل تكلفة، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأسهم، (نفى ماسك التقرير).

اضافة اعلان


ووفقا لـ "بلومبرغ" فقد تقلصت ثروة ماسك بمقدار 48.4 مليار دولار هذا العام، بينما أضاف زوكربيرغ 58.9 مليار دولار إلى ثروته مع صعود سعر سهم "ميتا بلاتفورمز" إلى مستويات قياسية جديدة، بما في ذلك رقم قياسي جديد يوم الجمعة.
وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها زوكربيرغ المراكز الثلاثة الأولى في تصنيف بلومبرغ لأغنى الأشخاص منذ 16 نوفمبر 2020، عندما كانت ثروته 105.6 مليار دولار، وكانت ثروة ماسك حينها 102.1 مليار دولار.


تبلغ قيمة ثروة ماسك الآن 180.6 مليار دولار، في مقابل 186.9 مليار دولار لـ"زوكربيرغ".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2379336-1665591033

توقعات بإجراء أول خفض للفائدة من الفيدرالي الأمريكي بهذا الموعد

ذهب ٢

السلعة الأغلى محلياً .. نقيب المجوهرات يوضح أسباب الارتفاع التاريخي للذهب

ليرة

أسعار ليرة الذهب تواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة في المملكة

ذهب٢

الذهب يسجل ارتفاعا كبيرا اليوم في الاردن

1712351350838

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

cmFHGBZDOt6IY2JSiyY3CuTSZt6KTbpPMclYqAgm

احتمالية رفع الفائدة من جديد.. محافظة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تصدم الأسواق