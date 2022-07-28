تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي في المملكة الخميس

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الليرة الانجليزي في الأسواق المحلية بلغ 289 دينار والليرة الرشادي 253 دينار . اضافة اعلان





وقالت لـ "الوكيل الإخباري" إن سعر الذهب عالميا شهد ارتفاعا كبيرا اليوم الخميس عند 1744 دولارا للأونصة.



وأضاف ان اليوم سجل الذهب عالميا أعلى نقطة خلال الشهر الحالي عند 1744.



وأوضح أن الطلب جيد على المصوغات الذهبية والليرات والسبائك الذهبية.



وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35.80 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

