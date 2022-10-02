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الأحد، 02-10-2022 09:19 ص

تعرف على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة الأحد

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الوكيل الإخباري- أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب شهد استقرارا عند 1661 دولارا للأونصة عالميا .

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وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة شهد استقرارا في الأسواق المحلية فقد بلغ سعر الليرة الانجليزي 276 دينارا والرشادي 241 دينارا.

واستقرت أسعار الذهب اليوم الاحد في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 34.40 دينارا  وعيار 24 عند 40.50 دينارا وعيار 18 عند 30.70 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

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