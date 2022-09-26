الإثنين 26-09-2022
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الإثنين، 26-09-2022 10:40 ص

تعرف على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة الاثنين

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الوكيل الإخباري- أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب شهد استقرارا عند 1642 دولارا للأونصة عالميا .

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وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة شهد استقرارا في الاسواق المحلية فقد بلغ سعر الليرة الانجليزي 273 دينارا والرشادي 241 دينارا.

وأوضحت أنه بلغ سعر الأونصة محليا اليوم الاثنين 1245 دينارا.

واستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 33.90 دينارا  وعيار 24 عند 40.00 دينارا وعيار 18 عند 30.30 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

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