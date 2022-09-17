انخفاض كبير على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة السبت

الوكيل الاخباري- أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب شهد ارتفاعا طفيفا عن ادنى مستوى منذ عامين عند 1675 دولارا للأونصة عالميا .

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وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة شهد انخفاضا ملحوظا في الاسواق المحلية فقد بلغ سعر الليرة الانجليزي 280 دينار الرشادي 244 دينار .



وأوضحت أنه بلغ سعر الأونصة محليا اليوم السبت 1235 دينارا.



وارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة بين الأردنيين بالسوق المحلية عند 34.40 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.



