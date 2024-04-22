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الإثنين، 22-04-2024 10:38 ص

تعرف على أسعار ليرة الذهب في الأردن بعد انخفاضها

ننن
الوكيل الإخباري - انخفض سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية في الأردن بعد انخفاض سعر غرام الذهب بمقدار 70 قرشاً اليوم الاثنين.اضافة اعلان


ووصل سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 388 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية وصل إلى 340 ديناراً، وهذا الانخفاض جاء بعد سلسلة من الارتفاعات التي أدت لوصول سعر الذهب لأرقام تاريخية وفقاً لما أفاد به أمين السر للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.


وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2357 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.

 




 

 


 

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