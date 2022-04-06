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الأربعاء، 06-04-2022 08:56 ص

تفكيك أكبر منصة بيع روسية على الشبكة المظلمة.. ومصادرة بيتكوين بـ23 مليون يورو

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الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الألمانية والأميركية، أنها فكّكت "أكبر" منصّة عالمية للبيع على "الشبكة المظلمة" (دارك ويب) تُدعى "سوق هيدرا" وتعمل باللغة الروسية منذ عام 2015، وصادرت عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو.

وقال مكتب المدّعي العام في فرانكفورت والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية في بيان مشترك إنه "تمت مصادرة خوادم أكبر سوق للشبكة المظلمة في العالم وتأمين 543 عملة بيتكوين بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 23 مليون يورو".

ويشتبه المحقّقون في أنّ هذه المنصة التي تستقطب 17 مليون عميل تُستخدم في أنشطة إجرامية وغسل أموال من خلال أكثر من 19 ألف حساب بائع.

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