تقرير يُحذر من انكماش يتبعه "ركود تقني عالمي"

الوكيل الاخباري – ترجمة - ياسر شطناوي



أطلقت مؤسسة "spglobal" للتصنيفات الائتمانية الدولية تقريرها الربعي، تحذيراً من احتمال حدوث انكماش ثم "ركود تقني عالمي" بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في العالم عامة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم.

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وقال التقرير، الذي اطلع عليه" الوكيل الإخباري" أن تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد ، وتزايد التضخم ، وانخفاض القوة الشرائية وثقة المستهلك، وتوقعات أن يزيد البنك الفيدرالي الأمريكي من السياسة النقدية برفع معدلات الفائدة 5 مرات على الأقل لهذا العام، سوف تنتج ضغط اقتصادي أكبر خلال منتصف العام الحالي والربع الأول من العام القادم.



وأشار إلى أن القراءات الاقتصادية تشير إلى حدوث "ركود تقني" خلال الاثني عشر شهراً القادمة.



وأكد أن ذلك بالمحصلة سوف يسبب تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، وركود حاد مع حلول عام 2023 ومعدل بطالة أعلى.





