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الأحد، 27-09-2020 01:53 م

توجه حكومي لتشغيل الشباب في قطاع الزراعة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأحد، إن الحكومة بدأت العمل على عدة برامج ومشاريع، هدفها تشغيل الشباب في الزراعة من خلال أربعة توجهات، مشيراُ إلى أن العديد من القطاعات خلال جائحة كورونا أثبتت قدرتها على تحقيق المنعة وتجذير مفهوم الاعتماد على الذات والزراعة كانت في مقدمة هذه القطاعات.

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وأوضح الرزاز، أن التوجه الأول هو زيادة رقعة الأراضي القابلة للزراعة حيث تم تحديد 117 ألف دونم في عشرة مناطق مختلفة في محافظات معان والعقبة والمفرق والزرقاء، والعمل جارٍ على إضافة مناطق أخرى.


أما التوجه الثاني هو تدريب أبناء هذه المناطق ووادي الأردن على الزراعة واستخدام التكنولوجيا فيها، والتوجه الثالث تحسين جودة المنتجات الزراعية من خلال إنشاء مركز الأعمال الزراعية بالشراكة مع الجمعيات التعاونية في وادي الأردن.


وذكر الرزاز أن التوجه الرابع بشأن زيادة فرص تسويق منتجات الجمعيات الزراعية وبيعها إلى المستهلكين بشكل مباشر من خلال إنشاء المعرض الدائم لمنتجات البادية والريف على مساحة 8000 م2، في مركز حيوي في العاصمة ومن المتوقع أن يوفر هذا السوق 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.


ورأى الرزاز أن هذه البرامج والمشاريع كلها تشكل خطوة مهمة للنهوض بقطاع الزراعة والعاملين فيه خصوصاً في هذه الأوقات.


وقال رئيس الوزراء إن الأزمة أثرت على العالم كله وأجبرتنا على إعادة التفكير بكثير من الأمور،"من أهم الدروس التي تعلمناها اليوم هي أهمية الاعتماد على الذات وضرورة استثمار الموارد المحلية ودعم الجهود الوطنية الإبداعية لتحقيق ذلك".


 




 

 


 

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