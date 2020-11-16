توضيح حكومي حول أسعار الكهرباء في الأردن

الوكيل الإخباري

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- قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن "أدنى مقطوعية (قيمة استهلاك) لفاتورة عداد الكهرباء تبلغ 1.75 دينار أردني".وأضافت الوزارة في تصريح صحفي، أنه "في حال أراد المواطن عدم إصدار أي مقطوعيات على عداد الكهرباء، يجب التقدم لشركة الكهرباء بفصل العداد مؤقتا".ووردت شكاوى من مواطنين بسبب ترصيد 1.75 دينار على فواتير الكهرباء كبدل استهلاك للتيار الكهربائي، رغم أن العداد غير موصول بالشبكة الداخلية للمنازل أو غير مفعّل.وبينت الوزارة أنه "عند إعادة تفعيل العداد بعد مدة معينة من الفصل المؤقت، سيتم استيفاء 3 دنانير من المشترك لإعادة توصيل العداد".