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السبت، 24-10-2020 03:40 م

قطاع الألبسة يطالب بحوافز اقتصادية لمواجهة كورونا

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الوكيل الإخباري - طالب ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي السبت، بمنح القطاع حوافز اقتصادية تساعده على الاستمرار بظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف القواسمي في تصريح صحفي، أن القطاع بحاجة لحوافز تتمثل بتخفيض ضريبة المبيعات إلى 8 % لزيادة القوة الشرائية للمستهلكين إضافة لتخفيض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة.


ولفت القواسمي إلى أن القطاع بحاجة لتوفير قروض ميسرة له بشروط تمكن المحال الصغيرة من الاستفادة منها ضمن شروط قابلة للتطبيق.

 

وأشاد القواسمي بقرار الحكومة بإعادة قطاع الألبسة ضمن القطاعات الأكثر تضررا خلال شهر تشرين أول من العام الحالي بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بموجبه.

 

قطاع الألبسة طالب في وقت سابق بإعادة النظر بقرار حذفهم من قائمة القطاعات الأكثر تضررا خلال جائحة كورونا لشهر أيلول/سبتمبر الماضي .

 

وكانت الحكومة أعلنت السبت عن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا من آثار جائحة كورونا خلال شهر تشرين أول من العام الحالي بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بموجبه، ومنها قطاع الألبسة.

 

وقطاع الألبسة والأحذية يوفر ما يقارب 53 ألف فرصة عمل 97% منها للعمالة الأردنية، وهناك 11 ألف محل منتشرة في عموم المملكة 60% منها بالعاصمة.


 




 

 


 

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