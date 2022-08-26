 

 

الجمعة 26-08-2022
الوكيل الاخباري

تحذير من السباحة في قناة الملك عبدالله وبرك الري الزراعية

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

استعدادا لموجة الحر.. الكهرباء الأردنية ترفع جاهزيتها

توجه لإنشاء بوليفارد في إربد يضم أبراجا ومواقف طابقية

إصابة شخصين أحدهما حالته سيئة بإطلاق نار احتفالا بالتوجيهي في المفرق

وفيات الجمعة 26-8-2022

حالة "توتر شديد" بأقسام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

2.5 مليون أردني معرضون للإصابة بالاضطرابات النفسية

لا تتناولها بكثرة.. فواكه خطرة على مرضى السكر

تعرّف على أسعار الذهب اليوم في الأردن

 
الجمعة، 26-08-2022 02:46 م

خبير بريطاني: الناس سيموتون هذا الشتاء

13980805371632064165
 
 


الوكيل الإخباري - حذر الخبير المالي البريطاني مارتن لويس، من أن الناس سيموتون هذا الشتاء، وسط إعلان عن رفع سقف أسعار الطاقة لشهر أكتوبر بنسبة 80 في المائة.

وردا على إعلان مكتب أسواق الغاز والكهرباء Ofgem أن سقف أسعار الطاقة سيرتفع من 1971 جنيه إسترليني إلى 3549 جنيها إسترلينيا اعتبارا من 1 أكتوبر، قال لويس إن "المواطنين الأكثر ضعفا سيتضررون بشدة من ارتفاع فواتير الطاقة".

اضافة اعلان

 

وشدد على أن "هناك حاجة ماسة إلى مزيد من المساعدة للأشخاص الأكثر فقرا أو سيموت الناس هذا الشتاء بسبب عدم القدرة على تحمل تكلفة ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 80 في المائة حتى الآن"، معتبرا أن "الوضع عبارة عن كارثة اجتماعية ومالية حقيقية تعرض حياة الناس للخطر".


وأوضح أن "سقف السعر هو في الواقع حد أقصى للرسوم الدائمة وأسعار الوحدات التي تدفعها، فقد ارتفعت بنحو 80 في المائة"، مبينا أن "الرقم الذي تم تحديده وهو 3549 جنيها إسترلينيا، هو الحد الأقصى لشخص لديه استخدام نموذجي للطاقة، لكن هذا يعني أنه لا يوجد حد أقصى يمكنك دفعه مقابل الغاز أو الكهرباء".


وأشار لويس إلى أنه "يمكن للفرد أن يدفع بسهولة ما بين 5000 جنيه إسترليني أو 10000 جنيه إسترليني سنويا إذا كان لديك استخدام مرتفع للطاقة"، معربا عن قلقه "الشديد بالنسبة لبعض أولئك الذين لديهم أطفال معاقون أو يعانون من إعاقات، الذين يحتاجون إلى الكثير من المعدات الكهربائية للحفاظ على منازلهم دافئة بسبب الظروف الطبية".

 

RT

إقرأ ايضا
1661506711650

بريطانيا: شراء المنازل تحتاج أكثر من 12 ألف استرليني إضافية لمواكبة الأسعار

15946_5_1582964608

تعرّف على أسعار الذهب اليوم في الأردن

2047001462

وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني السيادي للأردن

e697c189-616d52e34236041308686ed6-1536x1024

أسعار الغاز في أوروبا تتخطى 3200 دولار

206632

ارتفاع أسعار النفط عالميا

216594 (1)

ارتفاع اليورو مقابل الدولار

أخبار متعلقة
يييي

دولة أوروبية تقلل استهلاك الطاقة عبر خفض تدفئة المباني العامة إلى 19 درجة

سثسسس

التضخم في هولندا يتجاوز 10% للمرة الأولى منذ 1975

1574b46783447fcb1374a98f35de1973

انخفاض جديد على أسعار الحديد والاسمنت الخميس

iron-bars-28ms-bars-29-500x500

أسعار الحديد والاسمنت محليا الأربعاء

فكرة_عمل_الخلايا_الشمسية

تركيب أنظمة خلايا شمسية لـ800 أسرة على حساب فلس الريف

يييييي

اجتماع أوبك+ المنتظر.. قرارات قد تغير خريطة الطاقة