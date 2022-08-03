أسعار الحديد والاسمنت محليا الأربعاء

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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تراوحت أسعار الحديد شد 60 في السوق المحلي، اليوم الأربعاء، بين 580-585 دينار للطن، وفق ما أفاد به تجار لـ"الوكيل الإخباري".وتوقع التجار هبوط أسعار الحديد خلال الشهر المقبل إلى 500 دينار للطن، وسط حالة من الركود في البناء العالمي بالتزامن مع حركة نشطة في إنتاج الحديد بالأسواق الصينية والتركية، وانخفاض أسعار الشحن.وقال التجار إن الأسعار شاملة كلف النقل إلى موقع المشتري، لافتين إلى وجود فروقات بالأسعار بين العاصمة عمّان وباقي المحافظات.وكانت الأسعار انخفضت عن 620 دينار التي سجلتها للطن قبل نحو أسبوعين.أما بشأن أسعار الاسمنت محليا، أشار التجار إلى أن سعر بيع الطن اليوم الأربعاء، تراوح بين 95-100 دينار شاملا أجور النقل للمستهلك.ويبلغ متوسط إنتاج مصانع الاسمنت نحو 25 ألف طن يوميا، فيما يتراوح احتياج السوق المحلي بين 5-6 آلاف طن يوميا.