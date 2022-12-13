الثلاثاء 13-12-2022
الرئيسية
أخبار
اخبار محلية
اخبار اقتصادية
اخبار عالمية
اخبار فنية
تكنولوجيا
صحة
اخبار الناس
المرأة
لقاء في بلدية غرب إربد حول تمكين المرأة سياسيا
السفير العضايلة يؤكد حرص الأردن على تعزيز التبادل الثقافي مع مصر
رئيس هيئة الأركان يزور مديرية الحرب الإلكترونية
انتخاب شريم رئيساً لغرفة تجارة الزرقاء
أخبار الشركات
أخبار الشركات
البنك العربي يدعم مشروع مؤسسة الملكة رانيا " اقرأ " لتأهيل المكتبات المدرسية
افتتاح مهرجان التراث الشعبي بنسخته السادسة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا
"زين" أفضل علامة تجارية في الشرق الأوسط عن العام 2022
بنك الإسكان يوقع "اتفاقية ضمان المسار السريع" مع الأردنية لضمان القروض لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة
كورونا
كورونا
عودة طلاب صينيين للمنازل خوفا من تفشي فيروس كورونا
دراسة تربط خللا في القلب بالإصابة بفيروس كورونا
الصين تخفف من الإجراءات الوقائية ضد فيروس COVID-19