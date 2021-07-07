الخميس 08-07-2021
الوكيل الاخباري

وزير التربية : اجتماع لبحث نتائج امتحان الفيزياء غداً

القوات المسلحة تتسلم آليات عسكرية جديدة من نوع همر.. صور

السير تنوّه للمواطنين حول تدهور مركبة أمام الخارجية باتجاه المطار

السماح لمن هم فوق الـ 30 عاما بتلقي اللقاح دون موعد مسبق

الإفتاء توضح حول موعد ووجوب الإمساك عن قص الشعر والأظفار لمن يريد التضحية

الأمانة تطرح حزمة مشاريع استثمارية نهاية تموز

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

4971 منشأة أبرمت اتفاقيات تقسيط للمبالغ المستحقة عليها

اتفاق على تزويد الاحتلال للأردن بـ50 مليون م3 من المياه المشتراة

عطاء بقيمة 500 ألف دينار لإعادة تأهيل متنزه بلدية جرش

الأربعاء، 07-07-2021 11:48 م

دينارًا كاملاً.. زيادة في أسعار الذهب محلياً بالأردن في أسبوع

720215175342613755646


 الوكيل الاخباري - شهدت أسعار الذهب زيادة بالسوق المحلية في الأردن، خلال الأسبوع الماضي، تراوح بين 900 فلس ودينارًا كاملاً للجرام.اضافة اعلان


وارتفع سعر البيع لجرام الذهب عيار 21 الأكثر اقتناءً بين المواطنين بالسوق المحلية في الأردن، بنسبة 2.5 بالمائة خلال أسبوع، وبواقع 0.9 دينار للجرام، ليصل إلى 36.9 ديناراً، فيما بلغ سعره للشراء 35.4 ديناراً، بارتفاع 2.61 بالمائة خلال الأسبوع، وبواقع 0.9 دينار للجرام.

وارتفع سعر البيع لجرام الذهب عيار 24 بالسوق المحلية في الأردن، بنسبة 2.34 بالمائة خلال أسبوع، وبواقع دينارًا كاملاً للجرام، ليصل إلى 43.8 ديناراً، فيما بلغ سعره للشراء 40.7 ديناراً، بارتفاع 2.52 بالمائة خلال الأسبوع، وبواقع دينارًا كاملاً للجرام.

وارتفع كذلك سعر البيع لجرام الذهب عيار 18 بنسبة 2.81 بالمائة خلال أسبوع، وبواقع 0.9 دينار للجرام، ليصل إلى 32.9 ديناراً، فيما بلغ سعره للشراء 30 ديناراً، بارتفاع 3.45 بالمائة خلال الأسبوع، وبواقع دينارًا كاملاً للجرام.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60e5c2d242360444f57d4ef6

روسيا تحاول التوسط بين السعودية والإمارات لإنقاذ اتفاق أوبك+

السيسي-يصدر-قرار-جمهوري-بالموافقة-على-قرض-كويتي-بـ25-مليون-دينار

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن قرض الكويت

عيد

مدير الاستهلاكية المدنية لـ الوكيل : عروض تخفيضية الأسبوع القادم

ذهب

أسعار الذهب الخميس 8/7/2021

راتب

خطة حكومية لدعم التشغيل ومكافحة الفقر

مساع

مساع كويتية لتسوية الخلاف النفطي بين السعودية والإمارات

أخبار متعلقة
ذهب

أسعار الذهب الثلاثاء 22/6/2021

ذهب-مغرب

أسعار الذهب الأحد 20/6/2021

ذهب-2-1200x675

أسعار الذهب السبت 19/6/2021

4oqT4Pe2U942t5eCw2Da5S0tENKMYTleJ2If8pK2

ارتفاع اسعار الذهب عالمياً

152185077996225800

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ذهب

أسعار الذهب الخميس 17/6/2021