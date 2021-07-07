دينارًا كاملاً.. زيادة في أسعار الذهب محلياً بالأردن في أسبوع

الوكيل الاخباري -

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شهدت أسعار الذهب زيادة بالسوق المحلية في الأردن، خلال الأسبوع الماضي، تراوح بين 900 فلس ودينارًا كاملاً للجرام.وارتفع سعر البيع لجرام الذهب عيار 21 الأكثر اقتناءً بين المواطنين بالسوق المحلية في الأردن، بنسبة 2.5 بالمائة خلال أسبوع، وبواقع 0.9 دينار للجرام، ليصل إلى 36.9 ديناراً، فيما بلغ سعره للشراء 35.4 ديناراً، بارتفاع 2.61 بالمائة خلال الأسبوع، وبواقع 0.9 دينار للجرام.وارتفع سعر البيع لجرام الذهب عيار 24 بالسوق المحلية في الأردن، بنسبة 2.34 بالمائة خلال أسبوع، وبواقع دينارًا كاملاً للجرام، ليصل إلى 43.8 ديناراً، فيما بلغ سعره للشراء 40.7 ديناراً، بارتفاع 2.52 بالمائة خلال الأسبوع، وبواقع دينارًا كاملاً للجرام.وارتفع كذلك سعر البيع لجرام الذهب عيار 18 بنسبة 2.81 بالمائة خلال أسبوع، وبواقع 0.9 دينار للجرام، ليصل إلى 32.9 ديناراً، فيما بلغ سعره للشراء 30 ديناراً، بارتفاع 3.45 بالمائة خلال الأسبوع، وبواقع دينارًا كاملاً للجرام.