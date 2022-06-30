السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الخميس، 30-06-2022 06:35 ص

روسيا تسعى لبيع ذهبها لدول أخرى بعد الحظر الأميركي

الذهب


الوكيل الإخباري - نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله إن روسيا ستسعى لتصدير الذهب إلى دول أخرى بعد أن استحدثت الولايات المتحدة حظرا على واردات الذهب الروسي.

اضافة اعلان


وأعلنت الحكومة البريطانية، أنها ستحظر مع الولايات المتحدة وكندا واليابان استيراد الذهب الروسي، وذلك في إطار عقوبات جديدة على موسكو ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.


وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون  إن "هذه الإجراءات ستضرب بشكل مباشر أثرياء السلطة الروسية وتستهدف قلب آلة بوتين الحربية".


وأضاف في بيان أن "بوتن يبدد موارده المتضائلة على هذه الحرب الهمجية وغير المجدية. إنه يغذي غروره على حساب الشعبين الأوكراني والروسي".


وأكد جونسون أنه "يجب أن نجفف منابع تمويل نظام بوتين. هذا ما نفعله مع حلفائنا".


وتنتج روسيا نحو عشرة بالمئة من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام. وزادت حيازاتها من الذهب لثلاثة أمثال منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014.


وسيكون حظر استيراد الذهب الروسي هو الأحدث في سلسلة من العقوبات التي تستهدف موسكو منذ الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير.

 

سكاي نيوز


إقرأ ايضا
7ad6a984-بورصة-عمان

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الأسهم في بورصة عمان

62bed2417deed

أسعار القمح عالميا تتراجع

download (3)

الصين تحدد سعر الدولار أمام اليوان عند 6.686

62bebf8f4c59b7482643cf64

مجلس الذهب العالمي يكشف عن احتياطات الدول العربية من المعدن الأصفر

278711-1802356354

الصين : إستقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 47.68 مليار دولار

1652705275679

انخفاض أسعار النفط عالميا

أخبار متعلقة
رلر

الغرب يجمد أصولا روسية بـ 330 مليار دولار

62b990529b421

مجموعة السبع تطالب روسيا بأن تسمح بخروج المواد الغذائية من أوكرانيا

62b573d4782d9

انخفاض مستوردات الأردن من روسيا 61% ومن أوكرانيا 42% في الثلث الأول من 2022

النفط

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم الجمعة

هه

الطاقة الدولية: الطلب على النفط سيرتفع لمستوى قياسي

بايدن 3

بايدن لا يتوقع انخفاض أسعار البنزين قريبا في أمريكا