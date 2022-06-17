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الجمعة، 17-06-2022 09:57 ص

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم الجمعة

النفط


الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، بعد أن سجلت ارتفاعا أمس في ظل مخاوف على معروض الذهب الأسود كذلك جاء التراجع اليوم بعد بيانات أمريكية عن إنتاج النفط في الولايات المتحدة.

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وبحلول الساعة 08:45 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.28% إلى 117.26 دولار للبرميل، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.25% إلى 119.51 دولار للبرميل.


وأمس عند التسوية، صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 2% إلى 117.58 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود "برنت" بنسبة 1.1% إلى 119.81 دولار للبرميل.


وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إنتاج الخام الأمريكي ارتفع بواقع 100 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 12 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2020.


روسيا اليوم


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