مجموعة السبع تطالب روسيا بأن تسمح بخروج المواد الغذائية من أوكرانيا

الوكيل الاخباري - طلبت مجموعة السبع من روسيا، اليوم الاثنين، السماح بخروج شحنات الحبوب من أوكرانيا لتجنب تفاقم أزمة الغذاء العالمية.

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وأوضح قادة دول مجموعة السبع في بيان مشترك بعد اجتماعهم "ندعو روسيا بشكل عاجل إلى وقف هجماتها على المنشآت الزراعية والنقل من دون قيد أو شرط والسماح بمرور شحنات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود".



وتعهدت المجموعة تقديم دعم متواصل لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي، في بيان صادر عن اجتماعها في قصر إلماو في ألمانيا.



وقالت "سنواصل تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي لأوكرانيا والوقوف بجانبها طالما لزم الامر". ( الاقتصادية)