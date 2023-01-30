روسيا وإيران تعامل كامل بالعملات المحلية

الوكيل الإخباري - في إطار محاولة روسيا لإيجاد بدائل للتبادلات المالية بعيداً عن منظومة الدولار الأمريكي في ظل فرض عقوبات غير مسبوقة على الاتحاد الروسي عقب غزو أوكرانيا.

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ووقع البنك المركزي الروسي والبنك المركزي الإيراني اتفاقاً للتعاون في مجال تسهيل المعاملات المالية والمصرفية بين البلدين.



وفقاً لبيان المركزي الروسي فإن نظام الرسائل المالية الخاضع لإشراف البنك المركزي الروسي "إس بي إف إس"، ونظام رسائل المدفوعات الإلكترونية الخاضع لإشراف البنك المركزي الإيراني "إس إي بي إيه إم"، قد أصبحا مرتبطين الآن.



وقال محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين تم تأسيس اتصال مباشر بين بنوك إيران وروسيا، وبموجب اتفاق الأنشطة المشتركة للبنكين المركزيين الإيراني والروسي. ( investing )