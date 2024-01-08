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الإثنين، 08-01-2024 02:06 م

زوكربيرغ باع أسهما في ميتا بنصف مليار دولار

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الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة بلومبيرغ، أن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا المالكة لموقع "فيسبوك"، باع خلال شهرين أسهماً في الشركة بنصف مليار دولار.

وحسب الوكالة، فإن زوكربيرغ قام خلال الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر من عام 2023، ببيع 1.28 مليون سهم مقابل 428 مليون دولار، وذلك بعد توقف دام عامين.

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وفي المتوسط، حصلت كل عملية بيع على 10.4 مليون دولار، وكان أكبرها في 28 ديسمبر بقيمة 17.1 مليون دولار.

والعام الماضي، انتعش سعر سهم الشركة بنسبة 194 % من أدنى مستوى له خلال 7 سنوات قرب نهاية عام 2022. 

وتفوقت أسهم "ميتا" على أسهم كل عمالقة التكنولوجيا الآخرين، باستثناء شركة "إنفيديا".

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