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السبت، 30-12-2023 06:36 م

كيف كانت مكاسب ومخاسر أثرياء العالم في 2023 ؟ .. ارقام بالمليارات

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الوكيل الإخباري - أفاد مؤشر "بلومبيرج" للمليارديرات، بأن إجمالي القيمة الصافية لأغنى 500 شخص في العالم، قفز بواقع 1.5 تريليون دولار في 2023، مقابل خسارة قدرها 1.4 تريليون دولار العام الماضي.

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وترتبط ثروات هؤلاء الأثرياء ارتباطا وثيقا بأداء أسهم التكنولوجيا التي بلغت مستويات قياسية جديدة، رغم مخاوف الركود والتضخم الطويل ومعدلات الفائدة الكبيرة والاضطرابات الجيوسياسية.


ونمت ثروات المليارديرات في قطاع التكنولوجيا بواقع 48% أو 658 مليار دولار، مدفوعة بزيادة التوجه للذكاء الاصطناعي.


ولم يكن أداء أحد أفضل من إيلون ماسك الذي استعاد لقب أغنى شخص في العالم من قطب الملابس الفخمة الفرنسي برنار أرنو.


وتتجاوز ثروة ماسك الآن ثروة أرنو بأكثر من 50 مليار دولار، بعدما سبب التباطؤ العالمي في الطلب على السلع الفخمة تراجع الأسهم.


وزادت ثروة جيف بيزوس بواقع أكثر من 70 مليار دولار العام الجاري، وأصبح في المرتبة الثانية مع أرنو، بينما قفزت ثروة مارك زوكربرج أكثر من 80 مليار دولار.


وعلى الجانب الآخر، خسر الملياردير الهندي جوتام أداني 21 مليار دولار يوم 27 يناير فقط، و73.3 مليار دولار على مدار العام بأكمله. ورغم ذلك لا يزال يمتلك ثروة من 11 رقما.


في سياق متصل، أصبحت فرانسواز بيتينكور مايرز أول امرأة تجمع ثروة تقدر بـ100 مليار دولار، لتحقق وريثة شركة صناعات الأزياء ومستحضرات التجميل الفرنسية 
وقفزت ثروتها إلى 100.2 مليار دولار الخميس، وفقا لمؤشر "بلومبيرج" للمليارديرات.


وحل برنار أرنو، مؤسس شركة البضائع الفاخرة "لويس فيتون" في المركز الثاني في التصنيف العالمي، حيث بلغت ثروته 179.4 مليار دولار الأربعاء الماضي.

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